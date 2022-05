Magazín pro české školy v zahraničí (18)

Jak si ukrajinské děti, které do Česka utíkají před válkou, rozumí s těmi českými? Na tuto otázku se rozhodli najít odpověď malí žurnalisté. Jaká byla, to se dozvíte v úvodu magazínu. Vydáme se také mezi malé volejbalisty, navštívíme zajímavou výstavu s názvem Trnkova Zahrada. A protože už několik týdnů přilétá do Česka ze svých zimovišť většina tažných ptáků, pozveme vás i do ptačí říše.