Mandloně v Hustopečích jsou v plném květu, na slavnostech očekávají tisíce lidí

Stromy v největším mandloňovém sadu ve střední Evropě letos naplno vykvetly ideálně před termínem Slavností mandloní a vína. Pořadatelé proto očekávají, že za krásou růžových květů vyrazí do Hustopečí na Brněnsku tisíce lidí. Slavnosti začaly v pátek, pokračují do neděle. Za celý víkend se do města podle zkušenosti z minulých let vydá asi 30.000 lidí, což je pětinásobek počtu obyvatel Hustopečí.

Na Dukelském náměstí najdou návštěvníci od dnešního rána řemeslný jarmark, stánky s občerstvením a pódium s kulturním programem. Slavností se každoročně účastní také hustopečské hotely a restaurace, které nabízejí mandlová menu. Letos tak zájemci ochutnají třeba grilovanou panenku v krustě z mandlí, těstoviny s uzenými mandlemi nebo povidlový dort s mandlovou drobenkou. Podávají se také mandlové kávy, likéry či ochucené pálenky. Historie pěstování mandloní v Hustopečích sahá do 17. století.