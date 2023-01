Manpower: Zaměstnavatelé budou v 1. čtvrtletí spíše propouštět než nabírat

Čeští zaměstnavatelé plánují v prvním čtvrtletí letošního roku pracovníky více propouštět než nabírat. Pesimismus na trhu je největší od třetího čtvrtletí 2020. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 510 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR, jehož výsledky firma zveřejnila na tiskové konferenci. Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu 22 procent zaměstnavatelů, naopak 24 procent očekává snižování jejich počtu. Změnu v prvním čtvrtletí nechystá 43 procent oslovených firem. Čistý index trhu práce tak činí minus dvě procenta. V předchozím čtvrtletí to bylo plus 11 procent. "Nervozita zaměstnavatelů roste, ale většina firem je spíše opatrná a vyčkává, jak se ekonomická a energetická situace vyvine. Počet zaměstnavatelů, kteří plánují v dalším období propouštění, zůstává již rok poměrně stabilní, nicméně výrazně klesá počet optimistických firem. Zaměstnavatelé spíše nábory pozastavují, než že by plánovali hromadné propouštění, " uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová. Nejvíce optimismu Manpower zaznamenal v IT, veřejném a neziskovém sektoru nebo v obchodě a službách. Opačná tendence je v energetice, komunikačních službách a finančním sektoru.