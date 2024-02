Matějská pouť na Výstavišti nabídne do poloviny dubna přes stovku atrakcí

Na pražském Výstavišti začne v sobotu 24. února tradiční Matějská pouť, jejíž historie se začala psát před více než 400 lety. Lidé mohou navštívit zhruba stovku domácích i zahraničních atrakcí, cena za nejdražší bude okolo 200 korun, stejně jako loni. Pouť potrvá do 14. dubna. Novinářům to řekli pořadatelé. Dětský den pro handicapované děti se uskuteční v pondělí 18. března. Ve všední dny bude vstup zdarma, o víkendu a svátcích za 30 korun. Lidé mohou navštívit přes 100 atrakcí, a to jako každý rok české nebo nizozemské. "Atrakce jsou stejné jako v loňském roce, například adrenalinové atrakce z Holandska a z České republiky klasické atrakce jako autodrom, labutě, strašidelný zámek a nebo střelnice," uvedla mluvčí poutě Eva Kočková.

Tradice Matějské pouti se podle Národní knihovny datuje od roku 1595. Původní poutě byly v okolí kostelíka u Hanspaulky, ale prostranství bylo malé. Stánky a kolotoče se posouvaly až k nynějšímu Vítěznému náměstí do míst, kde jsou dnes vysoké školy, a pak až k nynější stanici metra Hradčanská. Matějská se pak konala v různých pražských lokalitách a od roku 1963 zakotvila v areálu Výstaviště, tehdy nazývaném Park kultury a oddechu Julia Fučíka.