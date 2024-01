Median: Volby do Sněmovny by ovládlo ANO. Druhá by byla s odstupem ODS

Pokud by se sněmovní volby konaly v uplynulém prosinci, jasně by v nich zvítězilo hnutí ANO se ziskem 35 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Druhá by skončila ODS, kterou by volilo 13 procent lidí. Následují Piráti s 10,5 procenty a SPD s devíti. Hranici pěti procent pro vstup do Sněmovny by se podařilo překročit ještě hnutí STAN a TOP 09. KDU-ČSL by se podle aktuálního modelu do sněmovny nedostala.

Podpora ANO se už od září 2022 drží nad hranicí 30 procent. Podpora ODS ke konci roku naopak zhruba o 2,5 procentního bodu klesla. Strany aktuální vládní koalice, tedy ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti, mají momentálně v součtu 38,5 procent potencionálních voličů. Hnutí ANO by si v hypotetických volbách připsalo 87 mandátů a SPD 23. Vládní koalice by tedy získala 90 křesel z celkových dvou set. Ochota účastnit se voleb by podle průzkumu dosáhla 68,5 procenta. V minulých volbách v roce 2021 to bylo 65,4 procenta.