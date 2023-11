Memorandum k přeměně ústavů

Ministerstvo práce, ochránce práv a Jednota pro deinstitucionalizaci (JDI) podepsali dnes společné memorandum o vizi přeměny velkých domovů pro postižené v menší zařízení. Připojit se mohou i další organizace na pomoc handicapovaným. Cílem je zkvalitnění péče o lidi s omezeními. ČTK a serveru iDNES.cz to po podpisu dokumentu řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Vláda v polovině října schválila plán opatření k přeměně velkých ústavů v menší komunitní zařízení se službami pro postižené a seniory na roky 2023 až 2025. Transformovat by se mohlo minimálně 50 zařízení. Jurečka dnes zopakoval, že přijetí plánu je podmínkou pro čerpání evropských peněz, které se mají na modernizaci sociálních služeb využít. Mělo by to být zhruba osm miliard korun. Výsledkem má být začlenění handicapovaných do běžného prostředí a zajištění jejich důstojného života, dodal ministr.

Z dokumentů vyplývá, že by do konce roku 2025 měly vzniknout téměř tři stovky komunitních domovů s nejméně 5000 lůžek. Do konce příštího roku by mělo přibýt 121 nových komunitních domovů. Sedm desítek zařízení mají být novostavby, pět desítek pak rekonstruované objekty. Dalších 167 objektů se má dokončit do konce roku 2025.