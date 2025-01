Menšík a Muchová postoupili na Australian Open do 2. kola, Siniaková vypadla

Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili na Australian Open do 2. kola. Devatenáctiletý Menšík porazil v Melbourne Nikoloze Basilašviliho z Gruzie 6:1, 6:7, 6:3, 6:3. Devětačtyřicátý hráč světa se probojoval z úvodní fáze Australian Open podruhé za sebou. Proti o třináct let staršímu Basilašvilimu zaznamenal 31 es. Odvrátil 11 z 12 brejkbolů, soupeři vzal šestkrát servis. Duel vyhrál za dvě hodiny a 35 minut. Karolína Muchová deklasovala Argentinku Nadiu Podoroskou 6:1 a 6:1. Semifinalistka turnaje z roku 2021 porazila 96. hráčku světa za 62 minut. Dovolila jí jen dva gamy a v počtu vítězných míčů zvítězila 23:10. Muchová se také stala jedinou českou tenistkou, která prošla do 2. kola. Ve dvouhře vypadla Kateřina Siniaková, která podlehla favorizované Polce Ize Šwiatekové 3:6, 4:6. Neuspěla ani Sára Bejlek, která po úspěšné kvalifikaci prohrála s Američankou Caroline Dolehideovou 6:7, 2:6. Markéta Vondroušová odstoupila z turnaje kvůli zranění levého stehna.