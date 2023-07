Mero zahájilo projekční práce na rozšíření ropovodu TAL, má pokrýt potřeby ČR

Státní společnost Mero zahájila projekční práce na rozšíření kapacity evropského ropovodu TAL, zatím vybrala některé dodavatele a technologie. Projekt za 1,6 miliardy korun má od roku 2025 zajistit navýšení kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země bude tak možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. ČR by se tím měla stát nezávislou na ruské ropě. Dnes o tom informovalo Mero. Ropovodem TAL proudí ropa z italského Terstu do bavorského Ingolstadtu, odkud pokračuje do Česka ropovodem IKL. Další část ropy Česko nyní čerpá ropovodem Družba z Ruska. Rozšíření ropovodu, který by se podle společnosti měl po modernizaci stát jedním z nejvýkonnějších v Evropě, bude podle dřívějších zpráv spočívat v zesílení proudění ropy v potrubí. Práce tak budou zahrnovat posílení čerpadel a dalších technických zařízení, což má urychlit průtok ropy. Uskuteční se v Itálii, Rakousku, Německu i České republice. Veškeré náklady bude hradit Mero.