Městskou galerii navštívilo přes 150.000 lidí, meziročně o 40.000 víc

Do Galerie hlavního města Prahy (GHMP) loni zavítalo přes 150.000 lidí, to překonalo rekord z roku 2023 o 40.000 návštěvníků. Informovala o tom Jana Smrčková, vedoucí oddělení komunikace GHMP. Podle ní největší zájem vyvolaly nové výstavy Nové Realismy a Bruce Weber: My Education. Stejně jako v předchozích sezónách, přilákal množství návštěvníků i trojský zámek, který má galerie ve správě. Celkem tato příspěvková organizace spravuje sedm budov, mimo jiné Colloredo-Mansfeldský palác, Bílkovu vilu či Dům u Kamenného zvonu.

Nejvíce lidí, přes 30.000, přišlo do Zámku Troja. Návštěvníci mířili jak na prohlídku barokní stavby, tak i na akce a výstavy, které se v areálu konaly. Patřily mezi ně například výstava Album zpomalených obrazů či festival sv. Lucie. Z výstav byla nejpopulárnější právě Weberova My Education, kterou si prohlédlo přes 25 tisíc lidí. V letošní sezoně chce GHMP přinést do trojského zámku téma volného času. Připravila výstavu Projekt (volného) času, která mapuje současné podoby a možnosti jeho využití. Doprovodí ji diskuse a koncerty.