Ministerstvo financí upravilo návrh státního rozpočtu na příští rok, počítá s nižším schodkem

Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl být 376 miliard 600 miliónu korun. Oproti návrhu z června je to zhruba o 13 miliard méně. Nový návrh už předložilo ministerstvo financí vládě. Přesto by to měl být druhý nejhorší výsledek hospodaření Česka v jeho historii. Plánovaný návrh počítá podle ministerstva financí třeba s meziročním zvýšením výdajů na vědu a výzkum nebo obranu. Naopak by neměly růst platy státních zaměstnanců. Snížení schodku zdůvodnil mluvčí rezortu Michal Žurovec lepším ekonomickým vývojem. Podle odhadů poroste hospodářství v příštím roce o 4,2 desetiny procenta. „Což je o půl procentního bodu vyšší růst, než s kterým jsme počítali na jaře. S vyšším růstem plynou do veřejných rozpočtů vyšší daňové příjmy. V tomto případě jde o desítky miliard korun,“ uvedl. Podle ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka je ale i přes úpravy navrhovaný schodek neúměrně vysoký. „Vzhledem k tomu, že ekonomika se po recesi kvůli pandemii poměrně rychle zotavila, je takovýto deficit opravdu zbytečný.“ Návrh státního rozpočtu kritizoval před pár dny také prezident Miloš Zeman. Podle něj je málo úsporný a nedostatečně investiční.