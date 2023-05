Ministerstvo navrhlo pro výrobce čipů Onsemi investiční pobídku 546 milionů Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo pro amerického výrobce čipů Onsemi investiční pobídku 546 milionů korun, což představuje 22,53 procenta nákladů. Veřejná podpora zahrnuje slevu na dani z příjmů a hmotnou podporu pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Návrh ministerstvo poslalo do meziresortního připomínkového řízení a následně ho bude schvalovat vláda.

Onsemi, která úž Česku působí ve třech výrobních závodech v Rožnově pod Radhoštěm a v Brně, chce do rozšíření výroby čipů investovat dvě miliardy dolarů (asi 44 miliard korun). Firma by měla do letošního září rozhodnout, zda technologickou investici umístí ve svých výrobních závodech v USA, Koreji nebo v ČR. Rozhodne přitom výše státních pobídek. Ty by podle firmy měly představovat minimálně 20 procent chystané investice.

"Čipy tvoří základ mnoha výrobků, bez kterých si naše životy nedovedeme představit. Investice společnosti Onsemi je důležitým krokem k posílení českého čipového odvětví, které je zásadní pro budoucí rozvoj v oblasti energetiky či elektromobility. Rozvoj polovodičů je pro Česko klíčová záležitost, díky které se sníží závislost na dovozu čipů,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).