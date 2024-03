Ministerstvo navrhlo zvýšit podporu na zaměstnání postižených z 14.200 na 15.700 Kč

Příspěvek na zaměstnávání handicapovaných by se mohl zvednout z nynějších 14.200 na 15.700 korun měsíčně. Navrhuje to v připravovaném vládním nařízení ministerstvo práce. Podle něj má navýšení podpory na pracovníka zabránit případnému poklesu zaměstnanosti lidí s postižením. Pro letošek by bylo na výdaje potřeba navíc asi 1,4 miliardy korun. Ministerstvo financí uvedlo, že by si resort práce měl výdaje pokrýt ze svého rozpočtu. Příspěvek se upravil naposledy od října 2022 o 600 korun. Zaměstnavatelé opakovaně žádali o jeho navýšení. Poukazovali na růst minimální mzdy i nákladů kvůli zdražování. Varovali před možným propouštěním.