Ministerstvo obrany nesouhlasí s pokutou za nákup vrtulníků, podalo kasační stížnost

Ministerstvo obrany podalo kasační stížnost proti půlmiliardové pokutě v případu nákupu armádních vrtulníku. Oznámila to ministryně obrany Jana Černochová z ODS s tím, že se s verdiktem Krajského osudu v Brně ministerstvo neztotožnilo. Resort obrany má zaplatit pokutu 550 miliónů korun za to, že uzavřel smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků s americkou vládou ještě před tím, než vypořádal námitky italského výrobce vrtulníků Leonardo. Podle soudu tím český úřad pochybil. Podle ministerstva o zakázce jednaly přímo vlády obou zemí a firma, která nebyla oslovena, do tendru nemohla zasahovat.