Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří výstavbu nájemních bytů 800 miliony

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotaci celkem 800 milionů korun na výstavbu nájemních bytů. Počítá s tím dotační program Nájemní bydlení, který představil ministr Ivan Bartoš z Pirátů. Cílem projektu je zlepšit dostupnost bydlení a pomoct tak třeba lidem, kteří dávají na bydlení velkou část svých příjmů. Pro obce je v programu připravených 500 milionů korun. O 300 milionů korun budou smět žádat spolky, charity, ale i soukromí investoři. Resort počítá s tím, že díky programu by mohlo do 5 let vzniknout až 300 bytů. Dalším krokem, který by měl zlepšit dostupnost bydlení, je podle Bartoše zákon o podpoře bydlení.