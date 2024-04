Ministerstvo spravedlnosti jedná o větší ochraně peněz u advokátních úschov

Pravidla pro advokátní úschovu peněz by se mohla změnit. Ministerstvo spravedlnosti jedná o opatřeních, která by pomohla snížit riziko zpronevěry takto uložených financí. Rezort prosazuje hlavně prolomení bankovního tajemství. Kontrolní rada České advokátní komory by pak mohla dohlížet na jednotlivé úschovy. Česká advokátní komora návrh podporuje. Chce zvýšit transparentnost advokátních úschov po kauze advokátky Heleny Sukové, která podle vyšetřovatelů zpronevěřila uschované peníze 44 klientů. Policisté ženu obvinili před rokem a půl, návrh na obžalobu ještě nepodali.

Advokátní úschovy lidé využívají například při nákupu nemovitostí.