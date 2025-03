Ministr: Česko má už zajištěno nejméně 20 procent výroby pro rozšíření Dukovan

Česko již má podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) zajištěno nejméně 20 procent výroby pro rozšíření jaderné elektrárny Dukovany v ČR. Korejská KHNP, která vyhrála tendr, by v tuzemsku měla vyrobit turbínovou halu včetně technologií. Vlček to uvedl v České televizi. Podle ministra platí, že se česká strana snaží dojednat šedesátiprocentní zapojení českého průmyslu a ještě před podpisem tzv. EPC kontraktu (kontrakt technologie na klíč od designu přes výrobu, instalaci, uvedení do provozu a následnou údržbu) chce mít ujištění korejské strany o zapojení českých dodavatelů v nejméně nejméně 30 procentech zakázky. Ministr také potvrdil, že by smlouva s KHNP měla být uzavřena do konce března. Zástupci společnosti KHNP na konci února v Praze na Česko-korejské konferenci k jadernému průmyslu uvedli, že firma nadále počítá s šedesátiprocentní účastí českých dodavatelů na výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. České firmy by na tento podíl měly dosáhnout do roku 2039.