Ministr: ČR zřejmě nestihne včas přijmout evropskou směrnici o využití peněz z prodeje emisních povolenek

Česko nejspíš nestihne včas zavést nová evropská pravidla o využití peněz z prodeje emisních povolenek. Českému rozhlasu to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Z národních dražeb povolenek by Česko do roku 2030 mohlo získat 200 až 300 miliard korun. Země Evropské unie se letos dohodly, že příjmy z povolenek budou využívat jen na opatření proti změně klimatu. Ministerstva se ale přou o to, kdo má peníze spravovat a na co přesně se budou využívat. Ministerstvo životního prostředí navrhuje, aby peníze šly do Státního fondu životního prostředí. O využití peněz by pak rozhodovala mezirezortní skupina. S tím ale nesouhlasí některé rezorty. Ministerstvo dopravy požaduje, aby 30 procent z výnosů mířilo do Státního fondu dopravní infrastruktury. Ministerstvo financí chce peníze nechat ve státním rozpočtu. Ministerstvo průmyslu by chtělo příjmy z povolenek získat na financování provozní podpory obnovitelných zdrojů energie.