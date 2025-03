Ministr dopravy Kupka odletěl s podnikatelskou delegací do Spojených států

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) odletěl s podnikatelskou delegací do USA. Cílem cesty je posílit spolupráci v automobilovém a kosmickém průmyslu, letectví, chytrých řešeních či kybernetické bezpečnosti. Svaz průmyslu a dopravy o tom informoval v tiskové zprávě. Do USA delegace, kterou tvoří 47 účastníků z řad českých firem a institucí, odletěla v neděli a vrátí se v sobotu. Ministr s podnikateli navštíví Atlantu, San Francisko a Detroit. Na programu mají například odborné konference nebo exkurze do center pro testování autonomních vozidel a Michigenské univerzity. Kromě firem se cesty účastní i zástupci vysokých škol a jiných institucí. „I v tomto roce přivážíme do USA špičkovou českou technologii, služby a firmy, které se chtějí prosadit v oborech s vysokou přidanou hodnotou,“ uvedl Kupka. „Chytrá mobilita, digitalizace, AI, technologické služby, inovativní řešení v automotive či čisté mobilitě nebo systémy dálkového řízení, ochrana před kybernetickými útoky jsou témata společné pracovní cesty,“ doplnil.

Do USA loni české firmy vyvezly zboží za přibližně 133,4 miliardy korun, což ve srovnání s rokem 2023 představovalo nárůst o 18,8 procenta. Dovoz z USA byl vyšší asi o 1,6 procenta, činil 129,5 miliardy korun, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.