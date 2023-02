Ministr Kupka: Dálniční známky v Česku zdraží, přibude i jednodenní kupon

Dálniční známky v Česku zdraží, řekl na CNN Prima News ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj je to nezbytné pro další investice. Nové ceny známek zatím nepředstavil, už dříve ovšem připustil možnost každoročního zdražování o inflaci. Stát zároveň připravuje vznik jednodenních známek. Kdy se tak stane, zatím jasné není.

Zdražení dálničních známek je podle ministra vzhledem k rozšiřující se dálniční síti nezbytné. Bez toho by se podle něj výběry z nich začaly v brzké době snižovat. Stát přitom potřebuje výnosy z dálničních známek pro další investice do dopravní infrastruktury. Ceny dálničních známek jsou stejné už přes deset let. Roční stojí 1500 korun, třicetidenní 440 korun a desetidenní 310 korun.

Spolu s tím ministerstvo připravuje také novou jednodenní známku. Ta by doplnila stávající roční, měsíční a desetidenní kupony. Se vznikem jednodenní známky po celé EU počítá evropská směrnice. Kolik bude nová známka stát a kdy bude v prodeji, Kupka neuvedl. Podle dřívějších zpráv je reálný rok 2026.