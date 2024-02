Ministr Lipavský odletěl na návštěvu Asie, na cestě ho doprovází desítka podnikatelů a institucí

Na cestě do Indie, Austrálie a Japonska ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) doprovází delegace přibližně deseti firem a institucí. Spolupráci budou chtít se zahraničními partnery navázat zejména v informačních a komunikačních technologiích, digitalizaci, kyberbezpečnosti nebo inovativních digitálních řešeních. Cestu Lipavský zahájí v Indii a zakončí v Japonsku, odkud se vrátí 3. března. V tiskové zprávě o tom informoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Mise do této oblasti přichází v ideální čas. Jak nám ukázala nedávná čísla Českého statistického úřadu, tak českému exportu se nebývale daří. Jeho drtivá většina ovšem míří do Evropy, je proto potřeba nasměrovat český vývoz i na jiné trhy. Právě rostoucí oblast Indo-Pacifiku je pro tuto příležitost ideální," řekla viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Kateřina Kupková, která na cestu s podnikateli vyrazila. V Indii bude Lipavský jednat se zástupci tamního byznysu i šéfem indické pobočky automobilky Škoda. Kromě toho vystoupí na konferenci, kde bude mluvit o snížení světové ekonomické závislosti na Číně. V Ósace se podnikatelé blíže seznámí s přípravami na světovou výstavu EXPO, která se tam uskuteční příští rok, a možnostmi, jak se zapojit do české expozice. „Indo-Pacifik je pro nás klíčovou součástí naší sebevědomé zahraniční politiky. Strategický, politický, bezpečnostní i ekonomický význam tohoto regionu dlouhodobě roste. V současném geopoliticky rozbouřeném světě platí, že bezpečnost Indo-Pacifiku je neoddělitelně svázána s bezpečností v Evropě," řekl Lipavský. Do Austrálie vyrazí šéf české diplomacie po 20 letech. Mimo bezpečnostní témata se Lipavský setká s krajany, v Austrálii žije zhruba 30.000 Čechů. Hovořit ministr hodlá i o korespondenční volbě.