Chceme, aby země, kterým poskytujeme pomoc, prosperovaly. Lidé nemohou hledat budoucnost v Evropě

Na pódium přišel také Arthur Sniegon, který mění osudy zvířat v Africe. O jeho aktivitách vznikl i dokumentární film.

Janek Rubeš a Arthur Sniegon | Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

"Jsme dobrovolnický spolek a už deset let se snažíme podporovat různé iniciativy, někdy i jednotlivce ve střední Africe, nejvíce v Kongu. V minulosti to býval i Kamerun a Čad. V konžském Brazzaville máme v tuto chvíli největší škálu aktivit, které zahrnují mimo jiné represi, tedy boj proti pytlákům. Jde například o podporu často ozbrojených hlídek, které hlídají ty nejcennější úseky deštného lesa. Je to spojeno i s monitoringem, který nás upozorňuje nejen na přítomnost pytláků, ale zároveň nám dává informace o výskytu klíčových druhů zvířat. Vše sdílíme s našimi partnery. Snažíme se nehrát na vlastním písečku, ale být platní tam, kde je to potřeba."

Zájemci se podívali na filmy z nabídky festivalu Jeden svět, práci Paměti národa i zajímavosti z cest ministra zahraničí. Měli možnost ochutnat speciality z rozvojových zemí a vyzkoušet na vlastní kůži život etiopské dívky nebo syrského uprchlíka.

Rozvojová spolupráce má smysl, když je dlouhodobá

Jan Lipavský a Petr Pavel | Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Národní rozvojový den začal na ministerstvu zahraničí vystoupením ministra Jana Lipavského (Piráti), který zdůraznil, že zlepšování podmínek v zahraničí je ze strany Česka nejen projevem dobré vůle, ale také investicí do vlastní bezpečnosti a prosperity.

Česko má šest prioritních zemí, kam pomoc směřuje, uvedl Petr Gandalovič z ministerstva zahraničí.

"Rozvojová spolupráce má smysl jenom tehdy, když je dlouhodobá, a je ve spolupráci s místní vládou. Například tři země, které jsou na cestě do EU - Bosna a Hercegovina, Moldavsko a Gruzie, vítají naše vlastní zkušenosti, když jsme sami do Evropy vstupovali. Pak máme země, které jsou chudé, jako je například Etiopie, Zambie nebo Kambodža. A tam poskytujeme spolupráci například při budování institucí, při zlepšování systému zemědělství, zásobování vodou a podobně. Tam ta rozvojová spolupráce je taková typičtější, a kdo zná ty obrázky, tak většinou jsou to právě obrázky z Afriky."

Globální krize jako pandemie, klimatická změna nebo válka na Ukrajině jsou podle prezident Petra Pavla, který se setkání také účastnil, událostmi, které proměňují mezinárodní prostředí a v propojeném světě mají vliv na životy všech. Investice do rozvojové a transformační pomoci podle něj mají potenciál předcházet krizím nebo je aspoň mírnit. To zdůraznil i Petr Gandalovič.

"Máme zájem na tom, aby to byly země stabilní, prosperující, aby nepadly pod vliv například Ruska. Pokud se bavíme o zemích v Africe, tak tam je naším zájmem, aby Afrika prosperovala a představovala pro své mladé lidi budoucnost. A ne, aby se snažili hledat všichni budoucnost v Evropě. To prostě není možné."

Petr Pavel během prvního Národního rozvojového dne v Černínském paláci | Foto: Daniela Honigmann, Radio Prague International

Česko podporuje i aktivisty z jiných zemí

Zahraničí pomoc má podle Veroniky Mitkové z odboru lidských práv řadu rozměrů.

Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

"Pomáháme dostávat aktivisty z jiných zemí tím, že dostávají třeba dlouhodobé pobytové tituly, nebo krátkodobá schengenská víza do EU. Z těch dlouhodobých titulů existuje program Občanská společnost. Jeho prostřednictvím jsme pomohli některým aktivistům z Ruska a Běloruska poté, co se situace v jejich zemích výrazně zhoršila, aby mohli pokračovat ve svých činnostech i mimo zemi jejich původu."

Česko poskytuje humanitární pomoc například zemím postiženým přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty. V zahraničí pomáhají i české neziskové organizace, univerzity a firmy, třeba společnost Člověk v tísni, organizace ADRA nebo Charita ČR.