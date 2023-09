Ministr Rakušan ocenil medailemi hasiče a záchranáře, kteří pomáhali v Řecku

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes na Dnech NATO na letišti v Mošnově na Novojičínsku ocenil medailemi hasiče a záchranáře, kteří letos pomáhali hasit požár v Řecku. Součástí českých týmů, které v Řecku působily, bylo na 140 lidí. "Hrdinové nejsou jenom v učebnicích dějepisů, hrdinové jsou tady vedle nás. Jsou to hrdinové, kteří v době, která není válečná, dělají na svých misích tu nejlepší reklamu České republice," řekl Rakušan. Uvedl, že je hrdý na to, že Česko bylo jednou z prvních zemí, které Řecku nabídly pomoc a vyrazily tam. Na boji s požárem se v Řecku podílelo na 600 zahraničních hasičů. Hasičům poděkoval i generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček, který řekl, že to bylo poprvé, kdy hasiči vyrazili na zahraniční misi v tak širokém obsazení včetně Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.