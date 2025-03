Ministr Válek je na Ukrajině, navštíví nemocnice, jež ČR pomáhá rekonstruovat

Český ministr zdravotnictví Vlastimil Válek je do čtvrtka na návštěvě Ukrajiny. Navštíví například několik nemocnic, které Česko s podporou Evropské unie pomáhá rekonstruovat. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Česko podle Válka dělá maximum pro to, aby Ukrajině pomohlo nejen ve zdravotní péči, kterou tamní zdravotníci vykonávají v těžkých podmínkách, ale i na cestě do EU. Jde třeba o pomoc při slaďování ukrajinského a unijního práva, uvedl ministr. Válka čeká jednání s jeho ukrajinským protějškem Viktorem Ljaškem, schůzka se šéfy Kyjevské, Rivenské a Lvovské oblasti nebo zahájení česko-ukrajinského fóra o zdravotní péči. V západoukrajinském Lvově se ministr setká s pacienty, které operovali čeští specialisté na traumatologii a rekonstrukční chirurgii ze dvou pražských nemocnic. Ve Lvově Válek zahájí provoz českého zdravotního hubu, který poskytuje zázemí českým firmám působícím na Ukrajině ve zdravotních technologiích.

Česko v rámci unijního programu Nástroj EU pro Ukrajinu pomáhá rekonstruovat šest ukrajinských nemocnic. Podle náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka, který Válka na cestě doprovází, jde i pomoc českým podnikatelům působícím na Ukrajině.