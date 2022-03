Lékaři jednali o pomoci Ukrajincům. Chybět mohou dětští lékaři. Uznávání kvalifikace jednodušší nebude

Uprchlíci, kteří přicházejí do ČR v posledních dnech, zde nemají žádné zázemí, známé či příbuzné. Je pro ně proto složitější si zajistit i lékařskou péči. Do ordinací většinou přichází s běžnými nemocemi. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky zatím nikde kapacitní problémy nejsou.

Petr Šonka | Foto: ČT24

"Musím říct, že je to něco, co by praktičtí lékaři pro dospělé měli zvládnout. Nemám žádné informace o tom, že by byly problémy. To znamená, že jsme schopni se o ty lidi postarat, stejně jako se staráme o české pacienty. Je jasné, že to bude asi náročnější. Samozřejmě záleží na tom, jak dlouho tady budou, a kolik jich ještě přijde. To se může v čase měnit."

Šonka připomněl, že před začátkem uprchlické vlny žilo v Česku 180.000 Ukrajinců, takže většina lékařů už nějaké v péči měla. Často se nyní nabízejí, že pomohou s tlumočením.

Mohou chybět dětští lékaři

Ilustrační foto: Semevent, Pixabay, CC0

Problém však může být s dětskými lékaři. Problémy se zajištění péče byly i v době, než přišel covid. Polovina z lékařů má nad 60 let. To je nyní výhodou, protože se učili ruštinu. Mladší lékaři pak využívají různé překladače nebo předpřipravené materiály.

Větší nápor uprchlíků je v Praze, Brně a dalších větších městech. Už před migrační krizí tam nebyly nadbytečné kapacity téměř žádné. Spíš byl problém pediatra najít.

Při fakultních nemocnicích od tohoto týdně postupně vznikají UA pointy, nízkoprahové ordinace, které mají zejména ordinacím praktických lékařů pro děti a dorost odlehčit.

Proočkovanost dětí je na Ukrajině asi o deset procent nižší než v Česku. Naopak proti tuberkulóze se tam děti očkují už v porodnici. V Česku bylo očkování dětí proti TBC už zrušeno. Ukrajina má čtvrtý nejvyšší počet případů TBC v Evropě. V roce 2020 jich bylo přes 17.000, v Česku 374.

Hana Cabrnochová | Foto: Česká televize

Jak uvedla místopředsedkyně české vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová, uprchlíci, včetně dětí, by se měli podrobit povinnému očkování podle českých pravidel.

"U dětí z Ukrajiny budeme ověřovat očkování nejenom podle dokladů. Naštěstí jde často ověřovat, že očkování proběhlo, podle existence takové malé jizvičky na ramínku, to znamená, že se to dá i bez těch dokladů zjistit."

Ministr Válek: Uznávání kvalifikací nelze zjednodušit

Řeší se i systém uznávání kvalifikací ukrajinským zdravotníkům. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) nelze uznávání zjednodušit.

Vlastimil Válek | Foto: Úřad vlády ČR

"Pokud bychom udělali ze systému jakoukoliv výjimku, tak ta výjimka dopadne na české zdravotnictví a české zdravotníky. A mohlo by se stát, že naše diplomy by přestali uznávat v ostatních zemích EU. To není možné. Já bych chtěl, aby přibyly termíny u aprobační zkoušky, aby se dostalo na každého a každý, kdo ty znalosti bude mít, aby je udělal, a aby ta aprobační zkouška byla jednotná, aby tam nebyly excesy jednotlivcem, který zkouší třeba moc přísně."

Od června bude Česká republika předsedat Evropské unii a Válek řekl, že bude jedním z jeho hlavních úkolů v EU jednotnou aprobační zkoušku pro lékaře prosadit.

Ilustrační foto: Andrea Piacquadio, Pexels, CC0

Ministerstvo chce ukrajinským zdravotníkům umožnit pracovat na jiných pozicích. Například mohou tlumočit a pomáhat s komunikací na UA pointech, tedy ambulancích, které vznikají v nemocnicích a zajišťují zdravotní péči pro ukrajinské uprchlíky. Podobně využívají zdravotníky z Ukrajiny už i některé lékařské ordinace.

Už před epidemií covidu-19 v Česku chybělo asi 2500 zdravotních sester, nedostatek je i lékařů některých odborností v konkrétních regionech. Lékařů z Ukrajiny eviduje Česká lékařská komora kolem 600, další teprve pracují na uznání vzdělání.

Zubařů je v ČR z Ukrajiny či Ruska podle České stomatologické komory asi tisícovka z 9000 aktivních stomatologů. Například velké pražské nemocnice mají řádově desítky sester z Ukrajiny.