V rámci programu Medevac bylo letos operováno 500 pacientů. Mnozí by bez českých lékařů nepřežili

Lékařská mise v Senegalu | Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Lékařské týmy mají za sebou gynekologické zákroky, operace zlomenin nebo očí.

Program začal fungovat od 90. let. Od té doby čeští lékaři operovali 4130 pacientů v 25 zemích. Mnozí z nich by bez zásahu českých lékařů nepřežili.

Za pět dní 65 operací

Do programu se celkem zapojilo devět českých nemocnic a pomáhat vyjelo 106 lékařských týmů. Například tým Všeobecné fakultní nemocnice Praha operoval letos během oftalmologické mise v Libanonu za pět dní 65 pacientů.

"V první polovině roku jsme zrealizovali 7 lékařských misí do Libanonu, Senegalu, Ghany a Jordánska. V rámci nich lékaři odoperovali celkem 500 pacientů," informovala

Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Polovina pacientek v Ghaně by bez české pomoci nepřežila

Pražská Fakultní nemocnice Bulovka vyslala už třetí gynekologickou misi do Ghany. Tříčlenný tým za 5 dní odoperoval víc než 80 žen, vzpomíná jeho vedoucí a přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka Michal Zikán.

Lékařská mise v Ghaně | Foto: Jan Mihaliček, Medevac

"Na každém sále to znamenalo, že jsme museli udělat 8 -10 operací každý den, což je hodně. Je to fyzicky náročné, ale naše snaha byla za to omezené období mise udělat maximum práce. V Česku v běžném provozu uděláme tři, maximálně čtyři operace, které jsme dělali v Tamale."

Na operačním stole tam skončily ženy s nádory, ale také s nezhoubnými myomy.

"V Africe jsou to velmi mladé ženy, mají obrovské myomy, které u nás nevidíme, obrovské dělohy, které vypadají velikostí jako na konci těhotenství, ty ženy krvácí kvůli myomům, nepravidelně, silně, takže přijdou téměř vykrvácené do té nemocnice"

Podle doktora Zikána by víc než polovina pacientek bez pomoci českých lékařů nemusela přežít. Navíc by bez programu Medevac nebyly schopné péči zaplatit.

Na program Medevac letos vláda vyčlenila 50 milionů. Program poskytuje také 130 miliónů korun na program Pomoc na místě. Ta se zaměřuje na asistenci uprchlíkům a zemím, které jsou pod silnými migračními tlaky. Novou střechu nad hlavou zajistil program v jejich regionech pro 61.000 uprchlíků.

V Česku se zotavuje popálená ukrajinská holčička

Přes program Medevac Česko pomáhá i na Ukrajině. Celkem tam putovalo osm zásilek vybavení zdravotnickým zařízením. Do Česka záchranáři přivezli k léčení popálenou holčičku, slepého chlapce a těžce raněného hasiče.

Popálená holčička z Ukrajiny | Foto: Armáda ČR

Popálená holčička už má v necelých dvou letech za sebou mnoho náročných operací a začala rehabilitace. "Stav holčičky je zázrak," uvedl náčelník odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny Zdeněk Pašek. Poděkoval vojákům, kteří se na transportu podíleli.

Od roku 2013 se program soustředí na vysílání lékařských týmů do zahraničí, poslední tři roky lékaři své kolegy v zahraničí i školí. Transporty pacientů tak zůstávají jako krizové řešení u případů, kdy nelze zajistit adekvátní péči v místě původu.