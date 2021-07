Ministr zahraničí Kulhánek na přelomu července a srpna navštíví Egypt

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) má na přelomu července a srpna naplánovanou cestu do Egypta. Bude tam jednat zejména se svým tamním protějškem Sámehem Šukrím. Tématy budou aktuální otázky bilaterální spolupráce i regionální výzvy. Kulhánek by se měl v Egyptě setkat i s dalšími ústavními činiteli nebo s příslušníky českého kontingentu mise MFO (Multinational Force and Observers), který má za úkol dohlížet na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem. Šéf české diplomacie by se měl též zúčastnit programu doprovodné obchodní delegace. Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Egyptem jsou podle materiálu ministerstva nadstandardní a intenzivní.