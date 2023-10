Ministr zahraničí Lipavský je v Kyjevě na zasedání šéfů diplomacií EU

V Kyjevě se scházejí ministři zahraničí zemí Evropské unie. Na sociální síti X to oznámil šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který je už v ukrajinské metropoli. Podle Borrella je to vůbec poprvé, co se zástupci diplomacií všech států evropské sedmadvacítky setkají mimo území unie. V ukrajinské metropoli je také český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). „Jan Lipavský se historicky poprvé sejde se svými unijními protějšky a ukrajinskými partnery v Kyjevě. Řešit budou podporu Ukrajiny v reakci na ruskou agresi. Pozice Česka je jasná - vojenská podpora Ukrajině musí být rychlá a dlouhodobě udržitelná,“ uvedl na síti X Černínský palác. "Zasedání FAC (Rady pro zahraniční věci) přímo v Kyjevě je jasným potvrzením toho, že budeme stát při Ukrajině, dokud to bude nutné, a zároveň počítáme s tím, že se připojí k evropské rodině," uvedl Lipavský ke schůzce podle svého mluvčího Daniela Drakea. "Během zasedání se zaměříme na rozšíření podpory ukrajinského mírového plánu o země globálního Jihu," dodal český ministr.