Projekty, do kterých se zapojí 24 Českých center, spojuje motto 'Vize pro Evropu'

Vize pro Evropu. To je motto, které spojuje všechny projekty, které připravila Česká centra u příležitosti českého předsednictví Evropské unii. Měly by pomoci v pozitivní prezentaci Česka ve světě.

V druhé polovině letošního roku se do nich zapojí všech 17 evropských a sedm mimoevropských center.

Jak uvedl generální ředitel Ondřej Černý, deset hlavních projektů nemá prezentovat jen české pozice, ale i pozice Evropské unie, které budou v době českého předsednictví důležité. Jejich součástí by mělo být i téma Ukrajiny.

Ondřej Černý | Foto: Česká centra

"Budeme strašně rádi, aby předsednické programy, které v jednotlivých teritoriích dostávají svoji specifickou podobu, měly i ukrajinský aspekt, ať už je to v rovině přítomnosti ukrajinského umělce v nějakém projektu, nebo se Ukrajina stane tématem konference Evropské dialogy Václava Havla. Nemůžeme dnes jinak, než tu válku na Ukrajině vnímat jako zásadní téma i pro nás, kteří děláme kulturní diplomacii."

Jaká je pozice Českého centra v Moskvě, které v současné době nevyvíjí činnost?

"Nebyla zrušena, byla pozastavena. My o tom v tuto chvíli začínáme intenzivně debatovat. Víme, že třeba německý Goethe-Institut drží tu pozici, snaží se o podporu zdejší občanské společnosti a je to samozřejmě velká práce, která je potřebná. Jsem přesvědčen, že Česká centra se k ní jednoho dne vrátí. Jenom ten den, kdy se k ní vrátíme, nejsme schopni přesně říci."

Lipavský: ČR udělá vše pro to, aby byla Ukrajina součástí evropského společenství

Představení projektů se zúčastnil i ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Také on připomněl, že k hlavním tématům českého předsednictví má patřit téma evropské spolupráce, udržitelnosti a téma Ukrajiny.

Jan Lipavský | Foto: Kateřina Cibulka, Český rozhlas

"Během českého předsednictví v EU, udělá Česká republika vše pro to, aby Ukrajina byla ve svých evropských aspiracích úspěšná, aby mohla být plnohodnotnou součástí evropského společenství, protože to je to, co si Ukrajinci na své cestě zvolili, a to je to, v čem se jim Putin snaží zabránit."

Minutová videa nabídnou osobní vizi Evropy

Projekty Českých center se soustředí na řadu oblastí. Například projekt Laboratoř budoucnosti zkoumá udržitelný design. Téma udržitelnosti městských komunit a veřejného prostoru pak zpracovává projekt Street Meets (Mural) Art, který znamená intervence českých vizuálních umělců do veřejného prostoru zahraničních měst. Mezi projekty jsou i ty tradiční, která Česká centra připravují dlouhodobě, jako třeba Noc literatury nebo Evropské dialogy Václava Havla.

Do projektu Vize pro Evropu se zapojilo i několik českých osobností z veřejného života. Prostřednictvím minutových videí představují svou osobní vizi Evropy a to, co sami k jejímu naplnění dělají. Patří k nim třeba překladatel Martin Hilský, bývalá politička a diplomatka Milena Vicenová nebo ředitel Památníku národního písemnictví Zdeněk Freisleben.

Do popředí dění se dostává České centrum Brusel. Chystá například módní přehlídku českých a belgických návrhářů. Závěrečné předání předsednické štafety Francii proběhne formou běhu k poctě manželů Zátopkových.