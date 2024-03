Ministři zahraničí V4 se shodli, že ruská agrese je porušením mezinárodního práva

Ruská agrese proti Ukrajině je porušením mezinárodního práva a ukrajinské území musí zůstat v mezinárodně uznaných hranicích. Podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) se na tom shodli šéfové diplomacií zemí Visegrádské skupiny (V4) při jednání v Praze. Do V4 kromě ČR patří Slovensko, Polsko a Maďarsko. Lipavský označil za nutné navýšit podporu Ukrajiny ve všech oblastech včetně vojenské pomoci. Zájmem celého regionu podle něj je, aby ruská armáda zůstala co nejdál od jeho hranic. Ocenil, že řada zemí se přidala k české iniciativě na zajištění munice pro Ukrajinu v zemích mimo Evropskou unii, konkrétně poděkoval Polsku. Polsko k české iniciativě přispěje nejen finančně, ale také logisticky, oznámil polský ministr Sikorski. Naopak šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár a maďarský ministr Péter Szijjártó uvedli, že se k plánu nepřipojí a nebudou Ukrajině dodávat žádné zbraně. "Myslíme, že konflikt nemá vojenské řešení," řekl za slovenskou vládu Blanár. Zdůraznil ale, že jeho země bude Ukrajině pomáhat humanitárně. Oba se také shodli, že v diplomacii je nutné jednat nejen s těmi, s nimiž politiky pojí stejné názory. Blanár i Szijjártó se domnívají, že by uzavření komunikačních kanálů s Ruskem znamenalo i vzdání se nadějí na diplomatické řešení konfliktu. Podle Lipavského schůzka mezi ministry musí být potřebná a opodstatněná, v aktuální situaci takové okolnosti nenastaly a neočekává, že v budoucnosti se jeho setkání s Lavrovem uskuteční. "Neznamená to ale, že by Česko nemělo diplomatické vztahy s Ruskem, máme různé kanály," uvedl. Dodal, že nikoli na úrovni ministrů.

Ministři zahraničí Visegrádské skupiny se po jednání v Praze shodovali v tom, že skupina je do budoucna důležitá pro spolupráci hlavně v oblastech, ve kterých se země shodují a mají podobné zájmy. Šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti) po schůzce novinářům řekl, že skupina je důležitá pro dialog a vzájemné kontakty, další ministři zmiňovali témata, jako jsou migrace, infrastruktura, zemědělství či energetika.