Ministryně obrany a velvyslanec USA podepsali smlouvu na nákup stíhaček F-35 za 150 miliard korun

Česko pořídí pro armádu 24 letounů páté generace F-35. Za stíhačky amerického výrobce Lockheed Martin zaplatí 150 miliard korun, jde o nejdražší český armádní nákup. Svým podpisem ho v Praze stvrdili ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a americký velvyslanec v ČR Bijan Sabet. První stroje by do ČR měly přiletět v roce 2031, všechny zde budou do roku 2035. Americký bojový letoun nahradí švédské stíhačky gripen, které si Česko pronajímá za 1,7 miliardy korun ročně. Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II schválila vláda na konci loňského září. Částka 150 miliard korun podle dřívějších vyjádření Černochové obsahuje i veškeré výdaje na přípravu provozu v Česku. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun. Pořizovací proces bude podle ministerstva rozložen na 11 let. Součástí nákupu je 14 projektů průmyslové spolupráce, podle ministerstva byly smlouvy uzavřeny v minulém týdnu.

Fiala: Důležitý krok ve strategickém projektu

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je podpis memoranda důležitým krokem k zajištění dlouhodobé obrany Česka "Podpis memoranda o pořízení stíhacích letounů F-35A Lightning II pro Armádu ČR je dalším důležitým krokem ve strategickém projektu, který dlouhodobě zajistí obranu Česka. Přesně tak, jak jsme slíbili před volbami. Plníme tím programové prohlášení vlády. Děláme, co je třeba," uvedl Fiala na síti X. Vláda podle něj při rozhodování dala na doporučení expertů a požadavky armády. „Těžko bychom hledali srovnatelné letouny, které by splňovaly veškeré technické a strategické požadavky a požadavky dlouhodobosti," řekl. Díky zapojení českých firem bude mít zakázka i pozitivní efekt pro tuzemský obranný průmysl, dodal. Předsedkyně Sněmovny a koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že krok výrazným způsobem posiluje obranyschopnost země. "Nákup 24 stíhaček F-35 není rozmar. V současné době jde o nutnost, která významně modernizuje naši armádu a bude odstrašujícím prvkem pro potenciální agresory. Bezpečnost je naší zásadní prioritou," napsala.

Kritika opozice

Opoziční ANO pokládá podle bývalého ministra obrany Lubomíra Metnara nákup za hazard s veřejnými financemi. „Od počátku se resort obrany ani nesnažil jednat s jinými potenciálními dodavateli podobných strojů a ve veřejném prostoru je tak stále řada nezodpovězených otázek a spekulací," míní. Odklad rozhodnutí, který hnutí ANO chtělo, by podle něj umožnil lepší srovnání. Šéf SPD Tomio Okamura na síti X napsal, že pokud bude SPD součástí příští vlády, od této smlouvy odstoupí, pokud to bude možné. „Vyjde daňové poplatníky na stovky miliard. To vše za situace, kdy po nás NATO ani nikdo jiný tento nákup nepožadoval a 14 stávajících letounů JAS-39 má nalétáno pouhých 50 procent své životnosti," uvedl.