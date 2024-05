Mladí Češi zaplatí za nájemné větší část ze mzdy než lidé v západní Evropě

Mladí Češi od 25 do 35 let zaplatí za nájemné ze své mzdy více než ve většině vybraných států západní Evropy. Za nájemné bytu o velikosti 60 metrů čtverečních vynaloží necelých 40 procent z mediánu hrubé mzdy. To je procentuálně o polovinu více, než mladí lidé zaplatí v Německu, Rakousku nebo Francii. Poměr se ale může lišit podle lokality, například v hlavních a velkých městech jsou nájmy výrazně vyšší. Více než Češi dají ze svého výdělku na bydlení mladí lidé například v Itálii. Vyplývá to z dostupných dat vybraných společností, zahraničních serverů a zjištění ČTK. V České republice činí medián mzdy věkové skupiny mezi 25 až 34 lety podle serveru Platy.cz 46.000 korun. Někteří experti již dříve uvedli, že obdobná suma loni činila také takzvanou důstojnou mzdu, která pokrývá potřeby dospělého s dítětem. Na tuto částku v ČR ale nedosahovaly dvě třetiny lidí.