Mladistvý je kvůli hrozbě střelbou v Děčíně obviněný z přípravy vraždy

Policie obvinila mladistvého z přípravy vraždy více osob mladších 15 let. Je podezřelý z toho, že v pondělí vyhrožoval střelbou na děčínské základní škole ve čtvrti Březiny. ČTK to dnes řekla krajská státní zástupkyně v Ústí nad Labem Klára Kubátová. V případě prokázání viny před soudem mladíkovi hrozí pět až deset let vězení. Policie ho krátce po incidentu zadržela.

Další podrobnosti s ohledem na to, že jde o mladistvého, Kubátová neuvedla. Stále proto není jasné, zda měl zadržený zbraň. Státní zástupkyně nepotvrdila ani informaci, která koluje na sociálních sítích, že mladistvého policie zadržela v autobuse. Mluvčí policie Veronika Hyšplerová dnes na síti X informovala o tom, že jsou ve škole policejní psychologové.