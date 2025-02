MPSV: Pomoc uprchlíkům stála ČR 62,5 mld. Kč, nazpět odvedli 55,5 mld. Kč

Česko vydalo na humanitární dávky a další pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny od začátku války do konce loňského roku 62,5 miliardy korun. Za tu dobu lidé s dočasnou ochranou na odvodech a daních zpátky zaplatili 55,5 miliardy korun. Příjmy ale postupně rostou. Poprvé výdaje převýšili ve třetím čtvrtletí roku 2023. Loňský rok už pak zaevidoval příjmy přesahující výdaje o osm miliard korun. Ruská invaze na Ukrajinu začala před třemi lety 24. února. Podle statistiky resortu vnitra mělo před týdnem k nedělní půlnoci v Česku dočasnou ochranu 397.400 lidí z Ukrajiny. Z nich bylo 96.800 dětí a 17.700 lidí nad 65 let.

"Nejen odvody a daně, ale i spotřeba uprchlíků přináší miliardy do našeho státního rozpočtu. Vzkaz některým obchodníkům se strachem je tedy jasný: Ukrajinci k nám nepřišli čerpat dávky, ale kvůli přežití. Drtivá většina se o sebe postará sama a integruje se,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Výdaje zahrnují podle ministerstva sumu na humanitární dávku, školství, zdravotnictví i zahraniční pomoc. Postupně klesají. Do příjmů se započítávají odvody, daň z přidané hodnoty i spotřební daň a další příjmy. Počet uprchlíků, kteří pracují, postupně roste. Výkyv s mírným poklesem se opakuje v určitých obdobích, a to třeba na přelomu roku. V únoru 2023 mělo práci bezmála 99.000 lidí. Loni v lednu jich bylo 114.900 a letos v lednu přes 150.300. Zatím nejvíc lidí s dočasnou ochranou pracovalo loni v listopadu, a to 154.500.