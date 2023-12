Muž odsouzený za dvojnásobnou vraždu podal ústavní stížnost proti verdiktu

Tomáš Fiala, muž odsouzený za dvojnásobnou vraždu kvůli vile v pražské Bubenči na 25 let odnětí svobody podal ústavní stížnost. Na stejnou instituci se obrátil i Jiří Nehyba, který je za související podvod ve vězení na 5 let. Rozhodnutí o stížnostech doposud nepadlo. ČTK to zjistila z justičních databází. Dovolání k Nejvyššímu soudu bylo oběma mužům letos zamítnuto. Soud jej označil za zjevně neopodstatněná. Ústavní stížnost tak představuje poslední možnost jak verdikt zvrátit.

Fiala a Nehyba chtěli podle pravomocného rozsudku získat historickou vilu v hodnotě více než 20 milionů korun. K jejímu získání zfalšovali podpisy a katastrální smlouvy. Jejich snahy se nakonec uchýlili až k dvojnásobné vraždě, která se odehrála v roce 2019 ve Velké Pasece na Havlíčkobrodsku.