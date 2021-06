MZV: Česko uplatnilo mezinárodněprávní odpovědnost vůči Rusku za Vrbětice

Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek předal ruskému velvyslanci v ČR Alexandru Zmejevskému diplomatickou nótu uplatňující mezinárodněprávní odpovědnost Ruska za jeho zapojení do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích a požadující plnou náhradu škod způsobených explozí. Nótou Česko vyzývá Rusko k jednání v této záležitosti. V tiskové zprávě to uvedlo sdělilo ministerstvo zahraničí. Smolek zároveň velvyslanci sdělil, že zařazení České republiky na seznam "nepřátelských států" představuje porušení mezinárodního práva. Konkrétně jde o Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích a smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci. Nařízení by podle české diplomacie mělo být zrušeno.

Diplomatickou roztržku s Ruskem vyvolalo zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Česko v dubnu rozhodlo o vyhoštění 18 pracovníků ambasády, které označilo za důstojníky ruských tajných služeb. Moskva reagovala vyhoštěním 20 diplomatů a zaměstnanců ambasády v ruské metropoli. Poté rozhodla ČR o vyhoštění dalších pracovníků, na jejichž odjezd mělo Rusko čas do konce května. Moskva pak oznámila, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu".