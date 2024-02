MZv navrhuje neudělovat povolení k pobytu Rusům a Bělorusům

Podle návrhu ministerstva zahraničí (MZV) by Česko kvůli invazi na Ukrajinu nemělo nadále vydávat víza a povolení k pobytu Rusům a Bělorusům. Současné nařízení platí do 31. března. Pro zjednodušení by nové vládní nařízení bylo bez časového omezení. Žádosti o oprávnění k pobytu od Rusů a Bělorusů jsou momentálně považovány za nepřijatelné. To znamená, že o nich vůbec není rozhodováno.

Opatření se netýká cizinců, kteří už oprávnění mají. Nařízení se nevztahuje ani na krátkodobá víza nebo jestliže je pobyt žadatele v zájmu České republiky. Výjimkou jsou také Bělorusové, kteří žádají o studium na českých vysokých školách.