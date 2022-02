MZV varuje před cestami na Ukrajinu, velvyslanectví v Kyjevě bylo dočasně uzavřeno

České velvyslanectví v Kyjevě bylo dočasně uzavřeno. Na svém webu o tom dnes informovalo ministerstvo zahraničí. Konzulární pomoc občanům poskytuje generální konzulát ve Lvově. Ministerstvo také varuje před jakýmikoli cestami na Ukrajinu a vyzývá české občany v zemi, aby ji okamžitě opustili. "MZV ČR upozorňuje, že v místech vojenského konfliktu bude mít jen velmi omezené možnosti poskytovat českým občanům na území Ukrajiny pomoc a ochranu," uvedl resort. Ministerstvo apelovalo na ty, kteří se na Ukrajině zdržují nebo v zemi dlouhodobě žijí, aby se registrovali do systému Drozd, který využívají české zastupitelské úřady například k informování turistů o mimořádných událostech. "V případě nouzové situace českých občanů kontaktujte nouzovou linku Generálního konzulátu ve Lvově na +380676732811 nebo +380673749701," dodalo ministerstvo, které také varuje před cestami na ruské území v blízkosti hranice s Ukrajinou, zejména do Rostovské oblasti, a do Běloruska.

CzechInvest uzavírá zastoupení v Moskvě

Státní agentura CzechInvest se rozhodla uzavřít své zastoupení v Rusku. Servis ruským investorům v Moskvě nebude nadále poskytovat. ČTK to řekl generální ředitel agentury Patrik Reichl. O uzavření zahraničního zastoupení v Moskvě rozhodlo vedení agentury na středeční poradě. "Po dnešních ranních zprávách tento krok dává ještě větší smysl. Odhlédnu-li od osobního a lidského hodnocení tohoto odporného agresivního činu Ruské federace, tak ani z věcného hlediska nemá nyní smysl, aby CzechInvest v době nejtvrdších ekonomických sankcí nadále měl svoji pobočku v Rusku," řekl Reichl. Možné zahraniční investice z Ruska do České republiky se budou podle Reichla odvíjet od přijatých sankcí.

Většina autobusů z Ukrajiny do Česka je dnes již obsazena

V souvislosti s vyhlášením vojenského stavu byl uzavřen civilní letecký prostor a přerušena letecká doprava z a na Ukrajinu. Autobusy z Ukrajiny do Česka jsou dnes většinou již zcela obsazené, nebo jejich nabídku dopravci neuvádí. Na další dny je u některých obsazena zhruba polovina, jiné jsou kompletně zaplněné. Vyplývá to z vyjádření dopravců, které ČTK oslovila, a z jejich veřejně přístupných rezervačních systémů.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes ráno oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu, uvedly agentury. Moskva podle Putina nemůže tolerovat hrozby, které přicházejí z Ukrajiny a cílem operace bude ochrana lidských životů. V řadě ukrajinských měst včetně Kyjeva jsou slyšet výbuchy, uvádí ukrajinská agentura Unian. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba řekl, že Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu a že země se bude bránit.