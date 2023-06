Podle českých představitelů je situace v Rusku vážná. Může to vést k občanské válce, říká Černochová

Podle českých představitelů je situace v Rusku vážná. Ministerstvo zahraničí proto důrazně varuje před cestami do Ruska. Šéf soukromé Wagnerovy vojenské společnosti Jevgenij Prigožin v pátek obvinil ruskou armádu z útoku na své muže a vyzval Rusy, aby se připojili k tisícům jeho bojovníků a zastavili "zlo, které páchá armádní velení". Ruský prezident Vladimir Putin v projevu označil ozbrojenou vzpouru žoldnéřů za zradu Ruska, její velitelé budou podle něj tvrdě potrestáni. Podle agentury Reuters Prigožinovi žoldnéři obsadili města Rostok na Donu a Voroněž jižně od Moskvy.

Pokud Wagnerovci zablokují vojenské síly v jižním Rusku, hrozí podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) v Rusku i občanská válka. Může to také ale oslabit úsilí ruských jednotek na Ukrajině. „Vnímám to jako silný konflikt. Myslím si, že pro Ukrajinu je to v tuto chvíli zpráva, že budou moci přeskupit síly,“ řekla Českému rozhlasu Černochová.

Český velvyslanec při NATO Jakub Landovský po Putinově projevu řekl, že se Kreml zřetelně obává možného postupu Wagnerovy skupiny na Moskvu. Konflikt může podle Landovského znamenat i začátek rozpadu Ruska. „Každopádně to přenese spoustu problémů, které jsme si ni neuměli představit,“ dodal.

Česká diplomacie kvůli situaci důrazně varuje před cestami do Ruska. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) má teď Česko jen omezené možnosti pomoci českým občanům v Rusku.