MZV vyhlásilo výběrové řízení na zpracovatele návrhu české účasti na Expo 2025

Ministerstvo zahraničí vyhlásilo výběrové řízení na zpracovatele koncepčního návrhu české účasti na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace. Výstava se uskuteční mezi dubnem a říjnem 2025, jejím hlavním tématem je "návrh společnosti budoucnosti pro naše životy". Ministerstvo o výběrovém řízení informovalo ČTK. Resort poskytne vítězi potřebné podmínky včetně finančních. V souladu s nedávným usnesením vlády předloží ministerstvo návrh společně s návrhem rozpočtu české účasti na výstavě vládě do konce května. Uchazeči mohou přihlášky do výběrového řízení podávat do 14. dubna.

Ve čtvrtek skončí aktuální výstava Expo 2020, která se koná v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Česká republika se na ní prezentuje jako země přírody, vědy a inovací. Hlavním tématem české expozice je systém Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.), který za využití solární energie vyrábí ze vzduchu vodu, která má zavlažovat zahradu v okolí českého pavilonu.