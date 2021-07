Na světové výstavě Expo bude i model reaktoru, který vyvíjí Centrum výzkumu Řež

Na světové výstavě Expo v Dubaji bude i model reaktoru, který vyvíjí Centrum výzkumu Řež. Projekt zvaný Energy Well je prvním ze dvou vznikajících prototypů modulárních reaktorů českého původu. Za Skupinu ÚJV, do které centrum patří, o tom dnes ČTK informovala Alena Rosáková. Zahájení světové výstavy bylo kvůli covidu posunuto z loňského roku na letošní 1. říjen.

Do největšího města Spojených arabských emirátů míří kovový model Energy Well v měřítku 1:30. "Kontejner s modelem Energy Well a dalšími exponáty pro český pavilon vyplul do Dubaje v pátek 16. července," uvedla Rosáková. V cíli by loď měla být 8. srpna. Projekt jaderného reaktoru chlazeného tekutými solemi by mohl být v budoucnu využit pro dodávky energie v rámci regionu, například pro kritickou městskou infrastrukturu, velké výrobní závody či dodávky tepla pro domácnosti. V Dubaji se představí například také zařízení na výrobu vody ze vzduchu.