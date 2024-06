Na 15.000 sokolů prošlo Prahou při zahajovacím průvodu všesokolského sletu

Zhruba 15.000 členů České obce sokolské dnes prošlo centrem Prahy při zahajovacím průvodu letošního 17. všesokolského sletu. Jeho účastníci se začali po jednotlivých župách, ve kterých jsou sokolové organizovaní, řadit dopoledne, kdy postupně vyrazili z Václavského náměstí přes Smetanovo nábřeží a Pařížskou ulici na Staroměstské náměstí. Sletu se letos podle organizátorů účastní až 20.000 lidí a vyvrcholí hromadnými vystoupeními cvičenců 4. a 5. července ve Fortuna Areně v Edenu.

Mnoho členů obce dorazilo na místo v dobových kostýmech nebo rozlišujících dresech či barevných tričkách. I přes horké počasí panovala mezi účastníky dobrá nálada, horko jim po cestě ulehčili dobrovolní hasiči z Prahy 1, kteří na Smetanově nábřeží vytvořili s pomocí hasičské stříkačky mlžnou bránu pro osvěžení.

Část pochodujících na náměstí Jana Palacha uctila památku obětí střelby na filozofické fakultě z konce loňského roku. Sokol má přes 1000 jednot rozdělených do 42 žup. Do Prahy většina účastníků sletu dorazila v sobotu vlaky. Ze zhruba 20.000 účastníků jich podle organizátorů více než 1500 ze zahraničí, například ze Spojených států, Austrálie či Ukrajiny. Pořadatelé očekávají 50.000 diváků a lístky do Edenu jsou téměř vyprodané. Program doplní například gala sportovní představení v O2 areně nebo několik koncertů a výstav.