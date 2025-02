Na jarní prázdniny Češi jezdí na hory i k moři, na hory vyjede o 11 pct víc lidí

Jarní prázdniny letos Češi tráví jak na horách tak i u moře. Zájem o lyžařské zájezdy vzrostl oproti loňsku o 11 procent, přičemž nejpopulárnější destinací zůstávají italské Alpy. I leteckých zájezdů k moři prodali letos cestovní kanceláře o tři procenta více. Za teplem Češi o jarních prázdninách nejčastěji míří do Bangkoku a na ostrov Krabi v Thajsku, na Maledivy nebo Mauricius, do Dubaje, na Srí Lanku, Bali nebo Nový Zéland. Z evropských destinací je největší zájem o Paříž.

Vlastním autem vycestuje v období od ledna do března na čtyři a více nocí přibližně 500.000 Čechů, většina z nich právě do Alp. Dalších 200.000 podle údajů Českého statistického úřadu v tomto období vycestuje do zahraničí letecky. Podle cestovních kanceláří za celý první kvartál lidé nejčastěji létají do Egypta, Španělska, na Kanárské ostrovy nebo do Spojených arabských emirátů. V Česku dovolenou ve stejném období stráví přibližně jeden milion Čechů.