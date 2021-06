Na letišti ve Milovicích bude stát malé městečko pro testování samořiditelných aut

Na letišti ve středočeských Milovicích by mělo vyrůst městečko pro testování autonomních aut. Firma Valeo, která vyvíjí asistenční systémy do vozů, chce do projektu investovat několik stovek miliónů korun. Společnost testuje samořiditelná auta na milovickém letišti už teď, městečko by ale mělo napodobit běžný provoz.

Milovické letiště není jediné místo v Česku, kde by se měla testovat autonomní auta. Další okruh pro ně staví automobilka BMW nedaleko Sokolova.