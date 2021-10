Automobilky budou moci využít program Antivirus. Shodla se na tom tripartita

Stát by jim mohl proplácet 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Shodla se na tom tripartita. Podporu pro automobilový průmysl chce premiér Andrej Babiš (ANO) vyjednat v Evropské komisi. Vláda by mohla o spuštění programu jednat nejpozději 7. listopadu.

Škodovka zastaví nebo výrazně omezí výrobu

Automobilka Škoda Auto dnes oznámila, že až do konce roku výrazně omezí nebo úplně zastaví výrobu ve všech třech českých závodech. Nesnáze s dodávkami registrují i v nošovické automobilce Hyundai. Důvodem je nedostatek čipů, se kterým se potýkají i další světové automobilky.

"Zaměstnanci dostávají 80 procent průměrného výdělku, což jim plus minus pokraje jejich denní mzdu," říká předseda odborů Škody Auto Jaroslav Povšík.

"Teď jdeme do práce v pondělí a v úterý a pak bychom měli být zase doma. Radši bych chodil do práce, než abych byl doma," přiblížil současnou realitu pan Dalibor, který pracuje ve vrchlabském závodě.

Na pomoc půjde miliarda měsíčně

Foto: David Taneček, ČTK

Stát by na pomoc automobilkám a jejich dodavatelům měl podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) dát miliardu korun měsíčně.

"Je to mimořádná událost, spíše by to byly stamiliony, až jedna miliarda měsíčně. Přece jenom se jedná o relativně jasně definovaný a ne zas tak velký segment."

Mnozí si kladou otázku, proč se nespustí kurzarbeit, který má Česko schválený od července. Zatím to není možné, čeká se na schválení Evropskou komisí.

Proto přichází na řadu program Antivirus, ze kterého se v době covidu proplácely výdělky v zavřených provozech i lidem v karanténě. Tyto peníze je možné podle evropských pravidel poskytovat do konce roku, a jedná se o prodloužení podpory do konce července roku příštího.

Důvodů, proč nejsou čipy, je víc

Tuzemské automobilky kvůli nedostatku čipů letos nevyrobí přes 250 tisíc aut, což pro ně a pro dodavatele bude znamenat ztrátu 200 miliard korun. Automobilový průmysl obstarává devět procent hrubého domácího produktu a zhruba čtvrtinu produkce průmyslu i českého exportu.

Podle mluvčího Sdružení automobilového průmyslu Vojtěcha Severýna je přitom poptávka po vozidlech poměrně vysoká.

"Očekávali jsme, že by se letos mělo vyrobit 1,3 milionu vozidel. Ta čipová krize vznikla nejen na základě covidu, ale i dalších událostí. Vyhořela například továrna v Japonsku."

Vyhořelá továrna je jedním z důvodů, proč vznikl takový hlad po čipech. Manažer Intelu však uvedl, že výrobci umí dodat čipů, kolik je třeba, ale těch moderních, které automobilky nechtějí.

Potřebují i čipy jednoduché, které obsluhují takové činnosti jako je otevírání oken. To potvrzuje i šéf škodováckých odborů Povšík, podle kterého chybí především čipy do stahování oken zadních dveří, nebo do rádií. Výrobci aut namítají, že mobil s moderními čipy bude za pár let zralý na odpis, ale auto musí vydržet i 20 let.