Americký sen Paula Rusnaka

Nedávno jsem měl příležitost si sednout s podnikatelskou ikonou a rodilým Čechoslovákem, Paulem Rusnakem v jeho kanceláři v Pasadeně. Bavili jsme se o jeho úžasné kariéře, názorech a angažovanosti ve zdejším automobilovém průmyslu včerejška, dneška a zítřka. Lídr v oboru, který vybudoval svou společnost tvrdou prací, vytrvalostí a velkým sněním, je moderním titánem a vzorem naplnění amerického snu.

Do Spojených států jste přijel ve 14 letech…

Paul Rusnak ve své kanceláři | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Odjeli jsme v roce 1948 do neznáma s celou rodinou, včetně mého bratra, dvojčete Petera. Spolu jsme se potom museli potýkat ve školách s nevraživostí spolužáků, zvládat jazyk a novou kulturu. V roce 1954 jsem získal diplom na Los Angeles City College a dva roky sloužil v armádě Spojených států. Po službě jsem se vydal do světa automobilového průmyslu. V roce 1959 vše začalo obchodním zastoupením Rusnak/Lazar „Jet Imports“ v Culver City. O rok později otevřením dealerství Triumph v Los Angeles, což znamenalo vstup na scénu nových autosalonů.

Díky tomu se vám povedlo uspět v Kalifornii, která je dodnes ve světě uznávaná jako srdce designu vozidel, ale má taky nejvíce kompetitivní trh?

Automobilový průmysl v té době patřil Detroitu. Stejně tak jejich bohatým obchodníkům. Místo abych s nimi soutěžil, soustředil jsem se na dovoz zahraničních vozidel. Ten byl v plenkách a já se stal úspěšným díky sportovním a malým vozům z Evropy a Asie. Dnes vlastním showroomy v Pasadeně, Arcadii, Westlake, Anaheim Hills a Loma Linda. Prodáváme značky Audi, BMW, Bentley, Hyundai, Genesis, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce a Volvo. Výsledkem je několik tuctů obchodních zastoupení.

Jedno z ocenění Paula Rusnaka|Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Zdejší automobilový průmysl vás skutečně posunul za hranice nejdivočejších snů. Čemu za to vděčíte?

Především neustálému vzdělávání. Vždy jsem se snažil porozumět průmyslu, ve kterém jsem podnikal. Od začátků byl automobilismus průkopníkem nových technologií. Během desetiletí jsem byl svědkem jejich vývoje. Auta byla v počátcích vyráběna ručně, potom jejich montáž nahradila pásová výroba. Následující robotická automatizace snížila lidské chyby a zvýšila kvalitu. I díky tomu se výzkum vesmíru zjednodušil. Například GPS, jehož éra začala v době Sputniku, dnes naviguje většinu řidičů po celém světě.

Znamená to, že se připravujete na elektrifikaci automobilismu?

Sleduji změny realisticky. Nemyslím si, že klasické motory zmizí a elektřina je nahradí beze stop. Věřím ale, že hydrogen technologie má budoucnost.

Řídit velkou firmu znamená být v neustálém stresu. Čím se dokážete odreagovat?

Stěna s fotografiemi přátel | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Sportem. Miluji lyžování, golf a tenis. Zatímco golf jsem se učil hrát až v Americe, tenis jsem zvládal od mládí. V roce 1985 jsem si zahrál čtyřhru po boku Hanky Mandlíkové. Později v dalším turnaji Pro/Am jsem stál po boku Martiny Navrátilové.

O své úspěchy se rád dělíte i s nastupujícími generacemi....

Paul Rusnak na obálce časopisu Time (2020) | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Pomáhám charitativním organizacím. Podporuji American Cancer Society, Ronald McDonald House Pasadena, Cancer Support Community Pasadena, Make-A-Wish, Children’s Hospital Los Angeles, Five Acres, Hillsides a další. Jsem taky spolu zakladatelem Sias univerzity v Zhengzhou, kde máme více jak čtyřicet tisíc studentů.

Po rozpadu Československa si řada spoluobčanů na Slovensku přála, abyste se stal prezidentem nového státu...

Byla to pro mě ohromná pocta. Dlouho jsem ji zvažoval. Pokud bych se měl téhle práci ale naplno věnovat, musel bych zrušit vše, co jsem do té doby vybudoval. Nedávalo to smysl. Přesto jsem z politiky úplně neutekl. Místo toho jsem o několik let později přijal v Clevelandu nominaci na prezidenta Slovak World Congress. Jsem na to hrdý a nemusel jsem se díky tomu rozloučit s prací v Los Angeles.

V roce 2020 jste byl nominovaný na výroční cenu časopisu TIME jako “Dealer of the Year”. Co byste si ještě více přál dosáhnout?

Paul Rusnak se svou knihou “Keeping Both Hands on the Wheel” | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

To popisuji v knize, kterou jsem loni publikoval. Jmenuje se „Keeping Both Hands on the Wheel“. Pojednává nadčasový příběh o drzosti a triumfu emigrantů. Je svědectvím amerického snu s mozkem, tvrdou prací a nezastavitelnou touhou po vítězství. Soustředil jsem se i na podnikání v jiném oboru, ve kterém jsem mohl uplatnit zkušenosti z motorismu. Založil jsem developerskou a investiční firmu SPAR, která se věnuje nemovitostem. Dnes je součásti Rusnak Corp.

Jak budete pokračovat?

Zůstávám aktivní v obchodních transakcích i osobním životě, tak se nechte překvapit.