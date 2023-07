Na Masters of Rock po 14 letech opět vystoupí švédská rocková legenda Europe

Ve Vizovicích třetím dnem pokračuje hudební festival Masters of Rock. Hlavní hvězdou dnešního programu bude švédská rocková legenda Europe. Naposledy na festivalu zahrála před 14 lety, ve Vizovicích skupina koncertovala také v roce 2004. Kapela přijede s výroční show, kterou oslaví 40 let od vydání debutového alba Europe, řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.

Skupina Europe vznikla koncem 70. let minulého století. Zásadně prorazila v roce 1986, kdy na jejím třetím studiovém albu The Final Countdown zazněl stejnojmenný hit i skladby Rock the Night, Carrie nebo Cherokee, které dodnes hrají rádia.

Fanoušci se dnes mohou těšit také na koncert australské hardrockové skupiny Airbourne, která se při své tvorbě v mnohém inspirovala u svých krajanů ze slavné kapely AC/DC. Také formace Airbourne už v minulosti ve Vizovicích zahrála a její zpěvák a kytarista Joel O'Keeffe budil pozornost svými akrobatickými kousky na kovové konstrukci pódia. "Báli jsme se, aby nám nespadl na zem, když hrál na kytaru a zpíval těsně pod střechou a rozbíjel si plechovku piva o hlavu. Takže to je opravdu velká rock´n´rollová show," řekl Daron.