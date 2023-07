Vizovický Masters of Rock zahájila dnes po poledni italská kapela Ironwill

Letošní 19. ročník mezinárodního hudebního festivalu Masters of Rock zahájila dnes po poledni ve Vizovicích na Zlínsku italská kapela Ironwill. Skupina vznikla v Turíně v roce 2017, dosud vydala dvě studiová alba. Na přehlídce rockové a metalové muziky v areálu vizovické likérky se představila poprvé.

Festivalu zatím příliš nepřeje počasí. Dnes dopoledne ve Vizovicích pršelo, odpoledne se na Moravě mohou podle meteorologů vyskytnout silné bouřky. "Předpověď na další tři dny je taková, že přijdou tropická vedra. Máme tady sbor dobrovolných hasičů z Vizovic, kteří jsou připraveni fanoušky kropit a svlažovat vodou," uvedl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron. Návštěvníky začali organizátoři do areálu vpouštět zhruba hodinu před prvním koncertem.

Přehlídka sice není vyprodaná, pořadatelé však očekávají účast téměř 20.000 lidí. Tradiční dárek v podobě festivalového CD se skladbami vybraných účinkujících dostane prvních 15.000 fanoušků, kteří do areálu dorazí. Festival potrvá do neděle. Hlavním tahákem úvodního dne je vystoupení německé thrashmetalové skupiny Kreator. V sobotu láká Masters of Rock zejména na vystoupení švédské rockové stálice Europe, v neděli na koncert švédské kapely Amon Amarth, která hraje melodický death metal.