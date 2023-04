Na maturitní obory na středních školách se meziročně přihlásilo více uchazečů

K jednotné přijímací zkoušce na střední školy, které nabízejí čtyřleté maturitní obory, se meziročně přihlásilo více uchazečů. Letos přihlášku podalo 89.729 dětí včetně zájemců o studium z řad ukrajinských azylantů. Loni se ke studiu hlásilo zhruba o 10.000 lidí méně. Na dotaz ČTK to za organizaci Cermat, která zkoušky organizuje, řekla její mluvčí Jana Patáková. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se konají 13. a 14. dubna. Podle statistik ministerstva školství (MŠMT) vycházejí z devátých tříd základních škol (ZŠ) v posledních letech stále silnější ročníky. V tomto školním roce se podle údajů resortu v devátých třídách učí asi 106.000 žáků, tedy zhruba o 33 procent víc než před čtyřmi lety. Počet uchazečů o studium a počet podaných přihlášek v porovnání s předchozím rokem rostl ve všech oborech, plyne z informací Cermatu. Podle Patákové se letos na osmiletá gymnázia hlásí 18.955 dětí, a to včetně 96 azylantů z Ukrajiny, a na šestiletá gymnázia 7347 zájemců. Na čtyřletá gymnázia by chtělo zamířit 21.899 dětí, z nichž 499 je z Ukrajiny. Loni chtělo po čtyři roky na gymnáziu studovat necelých 20.000 dětí. Na střední odborné školy (SOŠ) si v tomto roce přihlášku podalo 61.915 lidí, nejvíce od roku 2017. Loni se na tyto školy hlásilo 54.072 dětí a o rok dříve pouze 40.098 zájemců.