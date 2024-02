Na obnovu ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenova přispěje Evropská unie

Na obnovu unikátní ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenova na Jablonecku přispěje Evropská unie. Správa železnic uspěla s žádostí o dotaci z přeshraničního programu Interreg Česko-Polsko, získat by měla bezmála 368 milionů korun, což je 80 procent uznatelných nákladů, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Správa železnic teď hledá dodavatele stavby, náklady odhadla na 460 milionů korun bez DPH. Unikátní ozubnicová trať mezi Tanvaldem a Kořenovem spojuje Jizerské hory a Krkonoše a je nejstrmější železnicí v Česku, předloni oslavila 120 let. Dvanáctikilometrová jednokolejná trať je kulturní památkou, jsou na ní tři úseky s ozubnicí uprostřed koleje, které pomáhají lokomotivám překonat příkré stoupání 58 promile. Podle spolku Zubačka se poslední velká rekonstrukce trati uskutečnila v letech 1958 až 1962, od té doby se s výjimkou krátkého úseku mezi Desnou-Riedlovou vilou a Dolním Polubným žádné větší práce na trati nedělaly. Trať je ve velmi špatném stavu a obnovu nutně potřebuje, Správa železnic proto loni v listopadu zakázala na trati provoz historických vlaků Zubačky, který platí do ukončení rekonstrukce.