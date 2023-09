Na zámku v Oslavanech nadšenci dokončují repliku vikingské lodi

Do konce roku by měla být hotová replika vikingské lodě Gislinge z 11. století, kterou vyrábí Dan Juríček se dvěma kamarády pod střechou zámku v Oslavanech na Brněnsku. Zbývají podle něj už jen tři drobnosti, a když to vyjde, ještě koncem roku by se mohl uskutečnit křest na řece Oslavě, řekl Juríček ČTK. S kamarády šermíři má v plánu udělat akci pro veřejnost, při níž by loď svezla i první pasažéry. Když se stavbou na jaře roku 2020 nadšenci začínali, Juríček řekl, že jednou by chtěl na lodi doplout po Odře do polského Wolinu. Město leží u Baltu severně od Štětína a konají se tam vikingské slavnosti, na nichž bývají i lodě. Vikingskou lod stavěl Juríček s přáteli na základě plánů, které poskytlo muzeum vikingských lodí z dánského Roskilde a které vznikly na základě vraku nalezeného v roce 1993.